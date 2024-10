«Los cuestionamientos de Meza faltan a la verdad»

Dialogamos con la abogada Yanina Ransán a cargo de Desarrollo Social sobre los cuestionamientos hechos por Sabina Meza vicepresidenta de la ONG «Manitos en los bolsillos» al desenvolvimiento del área de Políticas de Género, «Los cuestionamientos faltan a la verdad, la solicitud de informe que reclama fue respondida, el expediente está completo en cada punto que solicitó. Nosotros no tenemos nada que ocultar ni estamos cerrados a dar respuestas, siempre en un marco de respeto y responsabilidad»

Ransán aseguro que todo lo que dijo Meza no es real, «Todo lo que se dice tiene que tener fundamento y todo lo que dice esta señora no sólo no es certera sino que falta a la verdad y genera preocupación a la comunidad cuando no lo es y cuando hay un equipo interdiciplinario trabajando en cada área con un compromiso y profesionalismo importante desde el primer día de gestión en todo lo que tiene que ver con violencia de género»

La funcionaria de Desarrollo Social pidió a la vicepresidenta de Manitos en los Bolsillos se ratifique o rectifique sus dichos, «espero que la ratificación de todo lo que ha ido diciendo en los medios de comunicación dado a que se le ha respondido a cada una de las preocupaciones que la señora tiene, tiene una manera de expresarse peyorativa y violenta qué tenemos que erradicar y es la misma señora la que en su discurso la está generando, tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que llevamos porque estamos ante una sociedad con mucha vulnerabilidad y mucha sensibilidad y no debemos seguir generando malestar»