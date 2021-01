El hoy jefe de gabinete de la gestión Aiola, contador Nerón Chari, dialogó con FM Líder y analizó el año 2020 que finalizó. El funcionario que no dio muchas entrevistas desde su llegada al gabinete municipal, en el comienzo de la charla contó cómo fue la convocatoria para desembarcar primero en la secretaría de Hacienda y su posterior jefatura de gabinete.

Chari relató cómo se dio su llegada, “Por casualidad estaba en la comisión de un Club y se dio una charla con el intendente Aiola y por casualidad, Laura Marchesse que era jefa de gabinete nos juntamos, me contó el proyecto, un proyecto ambicioso, y además el equipo de trabajo que había en ese momento y que hasta hoy lo mantenemos, es muy de valores, de compromiso, buena gente, buena piel, los desafíos rinden más en situaciones difíciles, lo primero que hice es hablar con la familia y hablé con un amigo que después terminó siendo en la actualidad secretario de Hacienda, asumimos el desafío, trabajamos muchísimo y entendemos que terminamos el año de buena forma, y además porque siempre es más fácil hablar que participar”

El jefe de Gabinete en la entrevista con Líder contó cual fue la estrategia del comienzo a la hora de hacerse cargo, “Lo que se hizo ya dentro de la función, desde la responsabilidad se analizó la situación, no hicimos un trabajo previo de mirar números, balances, situación financiera, sino que asumimos la responsabilidad, y dentro del cargo si empezamos analizar la verdadera situación, y en base a esa situación se armó una política, una estrategia, una reconversión fiscal y trabajamos sobre ella, con herramientas como presupuesto, procesos, trabajos de equipo, matricialidad, proyecciones, desvíos, se aplicaron muchas herramientas financieras y de gestión buscando ser serios y respetando la palabra y los acuerdos”.

Nerón Chari marcó que el resultado del trabajo depende del equipo y de ser serios a la hora de acordar, “Cuando ingresamos recuerdo que teníamos dos proveedores de laboratorio, de insumos hospitalarios y hoy terminamos el año con 10 proveedores, negociando precios, condiciones, se ha hecho un trabajo muy grande, siempre los resultados dependen de equipos de trabajo, no depende de una persona, teníamos la confianza y la decisión política del señor intendente Víctor Aiola y nosotros nos encargamos de trabajar y de tener los equipos de trabajo alineados, con información, siendo serios y buscando objetivos, los cuales se fueron dando, entendiendo que terminamos un año de buena forma”

Al ser consultado sobre el presupuesto, el funcionario manifestó que, “El presupuesto está en línea con lo que es Provincia de Buenos Aires, se hizo un trabajo a las necesidades, en base a la pandemia que ha cambiado un montón de prioridades, en esa línea se trabajó con mucho criterio, el dinero es siempre el mismo, es escaso, así que los recursos se asignaron adonde entendemos que las políticas de estado tienen que aplicar el dinero para generar beneficios para el pueblo, para la ciudad de Chacabuco”

Ya en el final se le consultó si tenía el apoyo político del intendente en las decisiones que se van tomando, “El intendente es una persona muy dedicada, con mucho compromiso, con mucha experiencia, es una persona generalista y especialista en algunos temas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la salud que es su profesión”.

“Cuando el decreta la emergencia económica y financiera y cuando arma un proyecto y nos llama, ya ahí estaba acordado que dentro de una estratégica lógica buscando resultados y demás, teníamos el aval político y personal de él, yo me he sentido muy cómodo, se ha trabajado siempre con fundamentos, con objetivos, las decisiones se han analizado y se ha avanzado siempre en pro del beneficio del municipio, he tenido un respaldo muy importante del intendente y estoy más que agradecido por la confianza y las decisiones que se tomaron, cuando yo abría la boca estaban avaladas por el señor intendente y no hubo un solo caso que se me desautorizara”

