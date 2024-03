Dialogamos con el senador provincial Marcelo Daletto sobre la actualidad política y proyectos de su autoría entre otros temas. En el transcurso de la entrevista por Líder el legislador analizó los 100 días del gobierno de Milei y Kicillof, «es un error hablar de impuestazo cómo es un error de hablar de rebelión fiscal, no podemos pagar los impuestos si nos gusta o no nos gusta el gobernante, los impuestos son una carga pública y hay que pagarlos, los impuestos vienen aumentando por debajo de la inflación, lo que no quiere decir que a la gente no le duela pagar impuestos por la crisis que estamos viviendo»

Daletto además dijo qué, «a este gobierno hay que ayudarlo a que pueda gobernar y a que puedan avanzar, a lo largo de la historia hubo ajustes peores, en el 2001 la devaluación fue casi de por cuatro, lo que no quiere decir que lo de hoy sea una crisis, pero es real que quién ganara la elección por esto íbamos a pasar, nadie podía negar que algo similar iba a pasar»

El diputado, hoy de «Cambio Federal», manifestó qué, «nadie puede estar de acuerdo de un pacto cuando ya te dicen los puntos son estos o vamos a firmar si se hace esto, los acuerdos es entre todos, si se busca por ese lado se puede llegar a dar, hay puntos que estamos de acuerdo pero leamos la letra chica para ver si el acuerdo puede darse, hay expectativas que se de porque ya no hay lugar para más grieta»