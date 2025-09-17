Sergio Palmieri: fútbol, sindicalismo y mirada política en Chacabuco

En una charla exclusiva, Sergio Palmieri, Secretario General local de los molineros (UOMA), Presidente de la Liga Deportiva y referente político del peronismo en Chacabuco, compartió su visión sobre la actualidad deportiva, sindical y política en la ciudad y el país.

Fútbol local: un año inolvidable

Palmieri destacó los logros deportivos de la región, señalando que, a pesar de las dificultades climáticas y la participación de la selección mayor en torneos regionales, el balance del año es muy positivo.

El dirigente explicó que el torneo apertura de la Copa Haroldo Conti todavía no finalizó, pero adelantó que los próximos encuentros definitorios enfrentarán a 9 de Julio y San Martín, con partidos de ida y vuelta programados para el sábado y jueves próximos. Además, destacó el inicio del torneo Clausura de sub23 y la continuidad del fútbol femenino, donde 9 de Julio mantiene su histórica hegemonía.

“Los jugadores hicieron un sacrificio enorme, entrenando en condiciones difíciles, y lograron llevarnos a finales regionales. Para nosotros, fue un sueño cumplido”, expresó Palmieri, quien elogió el compromiso de los clubes y el entusiasmo de la comunidad futbolera local.

Sindicato molinero: expectativas y desafíos

Sobre la situación sindical, Palmieri reconoció que la paritaria de los trabajadores molineros no ha sido favorable. A pesar de ello, destacó que se mantiene la tradición de la fiesta anual del sindicato, prevista para el sábado 27, como un momento de encuentro familiar.

“El sindicato enfrenta dificultades económicas y no hemos logrado acuerdos satisfactorios, pero seguimos trabajando y mirando hacia las próximas elecciones como una herramienta para mejorar la situación”, señaló.

Política nacional y elecciones

En materia política, Palmieri analizó los resultados de las elecciones del 7 de septiembre y anticipó la importancia de la elección nacional del 26 de octubre.

Según el dirigente, “es fundamental que los votantes comprendan la importancia de participar y no hacerlo enojados, porque las decisiones de este año impactan directamente en los trabajadores y la industria nacional”.

Palmieri también evaluó la interna del peronismo y la oposición, destacando que, si bien el camino hacia 2027 es largo, es clave mantener la unidad del partido para tener posibilidades de volver a conducir el país.

Una mirada integral

La entrevista con Palmieri refleja cómo se entrelazan deporte, sindicalismo y política local en la vida de un dirigente comprometido con su comunidad. Desde la emoción de los torneos locales hasta la preocupación por los derechos de los trabajadores y el futuro político de Chacabuco y la nación, su perspectiva ofrece un panorama completo y cercano para los vecinos.

“Lo más importante es seguir trabajando juntos y mantener la esperanza de mejorar tanto en lo deportivo como en lo social y político”, concluyó Palmieri.