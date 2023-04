El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder habló de las declaraciones del senador Agustín Maspoli que lo sube a la competencia para suceder a Aiola en el municipio, «se ha hablado de la elección que encabecé y fue muy bien pero yo no me he expresado al respecto, siempre estuve a disposición y para colaborar para tener una ciudad mejor, hoy estamos en una situación difícil a nivel nacional y provincial, viendo como se deteriora la economía y nosotros tenemos que estar tranquilos, si fuera el caso, estamos en un grupo de trabajo donde los proyectos están por delante de las personas, no es algo que lo haya considerado tan abiertamente como lo hizo el senador»