“Los que nos gobernaron hasta ahora no solucionaron los problemas».

Enrique Chilano: “La izquierda es la única salida real para los de abajo en Chacabuco”

Enrique Chilano, candidato a concejal por el Frente de Izquierda Unidad y referente del Partido Obrero en Chacabuco, dialogó sobre la coyuntura política y económica del país y presentó sus propuestas de cara a las elecciones legislativas locales. En una entrevista brindada a FM Líder, Chilano apuntó con dureza al gobierno nacional y al oficialismo local, y llamó a la población a “organizarse desde abajo”.

Críticas al gobierno de Milei y al modelo económico

Chilano cuestionó el plan económico de Javier Milei, al que calificó como “un esquema atado con alambre” y denunció que “la baja de la inflación es producto de la recesión brutal que generó este gobierno”. “La gente está usando la tarjeta para comprar comida y no puede pagarla. Se genera una rueda terrible de endeudamiento cotidiano”, alertó.

También señaló que, aunque se registra un descenso en la inflación, “los salarios van muy por detrás” y que “las paritarias están incluso por debajo del índice de precios”.

En ese marco, denunció que el gobierno responde a los intereses del gran empresariado y del capital financiero: “Milei baja retenciones a los terratenientes pero no hay plata para el Garrahan, para discapacidad o para la emergencia en Bahía Blanca”.

“La única salida es organizarnos desde abajo”

Desde el Frente de Izquierda Unidad, Chilano planteó que “la salida no es por arriba ni con los que ya fracasaron, sino por abajo, con una organización política desde la clase trabajadora”. Y agregó: “La izquierda ha estado siempre en la calle. Mientras otros pactan con Milei o con Guillermo Moreno, nosotros seguimos del lado de los laburantes”.

También cuestionó la falta de representación de los sectores populares en el Concejo Deliberante: “Nadie dio voz a los despedidos de Don Yeyo, del Diario Hoy o de los trabajadores del canal. El Frente de Izquierda quiere ser esa voz”.

Una lista integrada por trabajadores

Chilano encabeza una lista compuesta por docentes, artistas y referentes sociales: Antonela Schettino, Franco Gilligan, Gise Espinosa, Tito Antonini y Alejo González, entre otros. “Es una lista de trabajadores, de gente que vive los mismos problemas que la mayoría”, sostuvo.

Propuestas concretas para Chacabuco

Entre las principales propuestas, Enrique Chilano destacó:

Plan de viviendas accesibles: Frente a un déficit habitacional de 2.700 viviendas, propone crear planes accesibles, con terrenos fiscales, construcción con cooperativas de trabajo y cuotas ajustadas a los ingresos. “El Estado tiene que dejar de favorecer intereses inmobiliarios y atender el problema habitacional con una mirada desde los de abajo”.

Regulación del mercado de alquileres: Para frenar los aumentos desmedidos, proponen intervenir con políticas municipales que generen mayor oferta y regulen a las grandes inmobiliarias.

Trabajo y derechos laborales: Plantea la prohibición de despidos en el sector privado y estatal, y la creación de una comisión de trabajadores para controlar y acompañar a quienes pierden su empleo. También exige el pase a planta permanente de los municipales precarizados.

Apertura de los libros contables del Municipio: «Queremos saber en qué se gastan los 240 millones de pesos diarios de presupuesto. Proponemos que esa información sea pública y que los fondos se destinen a las necesidades reales de la población».

“El Frente de Izquierda es la única opción que no tranzó con nadie”

Sobre el final de la entrevista, Chilano fue contundente: “Los que nos gobernaron hasta ahora no solucionaron los problemas. Y hoy siguen pactando entre ellos. El Frente de Izquierda Unidad es la única lista que no hizo acuerdos con el oficialismo ni con la derecha”.

Finalmente, convocó a los desencantados con Milei y a la militancia peronista de base a sumarse a su espacio: “La única salida real para los de abajo es la izquierda”.