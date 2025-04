Diego Ortega (SOESGyPE): “Los terrenos son una caricia al trabajador que hoy la está peleando”

El representante local del gremio de los trabajadores de estaciones de servicio (SOESGyPE), Diego Ortega, se refirió a la adjudicación de terrenos en el marco del programa «Chacabuco para Todos II», impulsado por el municipio, que contempla la asignación de lotes a diferentes sindicatos de la ciudad. Ortega destacó la importancia de esta iniciativa para los empleados playeros, en su mayoría jóvenes, que buscan acceder a su primera vivienda.

Terrenos para los trabajadores de estaciones de servicio

“Nos tocó la quinta 324, manzana C, y recibimos 20 terrenos”, explicó Ortega, quien señaló que la selección de beneficiarios se realizó con criterios de necesidad: “Armamos una lista priorizando casos con discapacidad, familias numerosas o sin vivienda, y luego agregamos a quienes alquilan o viven con sus padres”.

Los terrenos no serán entregados de forma gratuita: “Esto no es un regalo, se va a pagar en cuotas. Se calcula un valor de seis millones de pesos por terreno, con pagos mensuales estimados en 90 mil pesos”, detalló. Ortega adelantó que se buscará coordinar con las empresas de estaciones de servicio para implementar un sistema de débito automático que facilite el cumplimiento del pago.

Requisitos y sorteo

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos por el municipio, entre ellos: ser mayor de edad, residir en Chacabuco al menos dos años, no ser propietarios de otra vivienda o terreno, no haber recibido ayudas estatales previas para vivienda, y no ser deudores alimentarios.

“El gremio hace una primera selección y luego pasa al municipio, que verifica la documentación. Luego se sortearán los lotes entre quienes hayan cumplido con todas las condiciones”, explicó.

Situación actual de los empleados playeros

Consultado por la situación económica del sector, Ortega afirmó que los sueldos de los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo: “Las paritarias venían bien hasta el año pasado, pero este año se frenaron. Hoy se están cerrando acuerdos del 3% o 4%, muy por debajo de la inflación real”.

También señaló que los ingresos por propinas, que históricamente complementaban el salario de los playeros, “ya son casi nulos”. En ese contexto, valoró el acceso a los terrenos como “una ayuda concreta en medio de un panorama difícil”.

“Esto es una caricia para el trabajador que hoy la está peleando. Queremos que los jóvenes puedan dejar de alquilar, construir su casa y tener una estabilidad. Hay muchas ganas de progresar”, concluyó.