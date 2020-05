Madre e hija atacadas por un perro

La joven mamá Mica De Francesco, vecina de Chacabuco, a través de su perfil de facebook hizo un desgarrador relato de lo que tuve que vivir ella y su pequeña hija de dos años ante el ataque de un perro pitbull que había sido rescata de la guardería y se encontraba en lo de un familiar.

Yo no soy nadie para hablar, para decir lo que esta mal o esta bien. Pero dicen que yo fui mal educada, dicen que la culpa viene de mi y de mi hija, y de mi mamá. No soy de hacer estas cosas, pero me da bronca, que se ensucien la boca hablando mal de mi educación, de lo que soy como persona.

Hace aproximadamente dos semanas atrás tuve un inconveniente en la casa de mi suegra, la cual tenia un perro hacia dos meses que adopto de Segunda Oportunidad Animal.

El perro estaba lo mas bien, mi hija ya había estado jugando con él y no había actuado de ninguna manera mala, ni celos, ni actitudes malas. Mi hija se acerco al lado y de un momento al otro estaba teniéndola abajo mio en la cama porque la quería agarrar, me mordió la cara y tuvieron que ponerme 3 puntos. Pensé que la iba a matar, mi nena tiene apenas 2 añitos.

Grito y pido ayuda, desesperada porque no sentía una parte de mi cara y vienen a ayudarnos, pero cuando me levanto para sacarla y ponerla en un lugar mas arriba donde el perro no llegara el la agarra de la campera, queriendo agarrarla mas fuerte de donde la tenia (sus costillas) gracias a Dios pudimos sacarla con ayuda y al ponerla en un lugar donde no llegaba me mordió el pie y saltaba locamente, le pegaban, le abrieron la boca y quería seguir atacando.

Cuando lo sacaron atiné a irme y encerrarme con mi nena. Estaba en shock, lo estuve hasta esa misma noche cuando me dormí. ¿Y si yo no estaba cuando pasaba eso? ¿Y si la hubiera agarrado de donde el perro quería agarrarla? Tenia marcas en la cara, moretones y tenia los diente marcados en la cabecita.

A mi suegra nunca le contaron que el perro había vuelto 3 veces al mismo lugar y no por abandono, mato a 4 perros, hirió a un nene de 4 años y a un hombre adulto. El ataque no fue solo conmigo y mi hija, están poniendo en juego nuestra integridad como personas y se muy bien lo que soy.

La señora P-O le mandó a mi mama el mismo día que pasó todo para decirle que no haga denuncia, ¿por qué? Porque los papeles del perro estaban a su nombre. No quería tener problemas, le mando a mi mamá que no conocía al perro ni su historia, si trabajas y tenes los papeles a tu nombre tenes que conocerlo y saber su pasado.

Yo NO ODIO a los animales, las personas que me conocen lo saben. Pero no pueden salir a hablar barbaridades, sabiendo que el perro ya tenía actitudes como para avisar antes de que alguien lo adopte. Decían que el perro estuvo 1 año en la perrera y no había pasado ni 1 mes de lo ocurrido anteriormente.

Yo exijo que se cuenten las cosas, se lavan las manos, hacen quedar mal a las demás personas y creo que lo que dicen y hacen habla mas de ellos que de nosotros como personas. Podes querer salvar a un perro, pero tenes que ser conciente de que si una familia lo vuelve a adoptar puede pasar lo mismo.

Mi hija gracias a Dios hoy esta bien, ¿que hubiera pasado si estaría muerta? Creo que se están diciendo muchas cosas sin conocer todas las versiones de la historia. Vamos a ver ahora como van a venir las cosas, voy a ir a hacer la denuncia y justificar sus actos.

Porque lo que pasó mas de una vez va a volver a seguir pasando, hoy fue mi hija, mañana puede ser cualquier persona. Y creo yo que ellos pueden darlos en adopción pero siendo capacitados, siendo responsables para contar su historias y si saben que el perro atacó a más de un nene NO TIENEN PORQUE MANDARLO A UNA FAMILIA CON NENES PEQUEÑOS. Hay mas opciones. Pero al final la misma confianza que se le da a un perro es como se la das a una persona, cuando lo hace una vez, lo hace dos, tres o las que quiera.

El problema viene de la crianza que tuvo el perro desde chiquito, hay otros perros pitbull que no son así, pero lastimosamente cuando ya son de esta manera no hay vuelta atrás. No digo que era un perro malo, pero esa actitud que tuvo al atacar, ya es parte de el. Doy gracias por hoy estar acá y por la atención que tuve. Pero lo que viví, eso no me lo borra nadie y no quiero que vuelva a pasar.