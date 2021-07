Mantenimiento del canal Solís

Desde el área de Obras y Servicios Públicos, se realiza la limpieza y mantenimiento del canal de desagüe de la avenida Solís, uno de los más importantes de nuestra ciudad, teniendo una implicancia sobre 35.000 vecinos.

Se lleva a cabo a través de un convenio junto a la Provincia, mediante la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que dispuso la maquinaria para desarrollar los trabajos. El Municipio aporta la mano de obra.

En el lugar estuvo presente el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Fabio Di Palma.

Durante su recorrida, el Jefe Comunal recordó que, durante su primera gestión, se realizó la obra de desagües en el barrio Alcira de la Peña que conecta con el canal de Solís. “Si este canal no está lo suficientemente limpio la obra no funciona como tiene que funcionar”, dijo.

Seguidamente, Aiola comentó que las tareas forman parte del plan integral de limpieza de obras hidráulicas que se inició en el 2015, con la Cuenca D. “Una cuenca que no se ve, son obras están enterradas, pero que sí le van a mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos, fundamentalmente en épocas que llueve en mucha cantidad, en cortos períodos de tiempo; y si estos canales no están en condiciones no se pueden drenar rápidamente y eso hace que el agua se acumule, y que el agua llegue a las casas, como pasó el 2015”, expresó.

Asimismo, el Intendente indicó que cuando el agua llega a las viviendas se lleva los recursos, lo material y la calidad de vida de los vecinos.

La limpieza de obras hidráulicas se desarrollará en todo el Partido de Chacabuco y en distintos sectores.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Fabio Di Palma, brindó detalles del mantenimiento del canal, una obra de cinco kilómetros y medio que va desde dónde desemboca el canal en avenida Solís hasta Cañada de los Peludos.

Otra obra similar es la del canal La Esperanza que desemboca hacia la Cuenca de Salto. “Dos obras muy importantes para nosotros de la parte hidráulica de Chacabuco”, concluyó Di Palma.