Marcelo Daletto: “El PRO está en una crisis terminal y debemos construir una nueva alternativa”

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, el senador provincial Marcelo Daletto, representante de la cuarta sección electoral, analizó la coyuntura política, la crisis de su espacio y el rumbo del Gobierno nacional.

Una oposición fragmentada y la crisis del PRO

Daletto repasó las divisiones que atravesó Juntos y el impacto de la irrupción de La Libertad Avanza:

“Nos llamábamos Juntos, pero estamos todos separados. Gran parte del electorado del PRO acompañó a Milei. El PRO está en una crisis terminal: dirigentes que ayer se vestían de amarillo hoy se pusieron la chomba violeta”.

En ese contexto, el legislador señaló que el desafío es construir una alternativa de gobierno con equilibrio fiscal, pero con diálogo y sin agresión.

Críticas al estilo de Milei y alerta por la falta de obra pública

El senador cuestionó el clima político que promueve el oficialismo nacional:

“Uno cosecha lo que siembra. Si se siembra agresión, se cosecha agresión. Eso no sirve para nada. La Argentina no puede ser una pelea de boxeo”.

Daletto también marcó diferencias con la política económica:

“Reconocemos el equilibrio fiscal, pero no puede haber cero gasto en obra pública. Los países crecen con infraestructura. Este camino no es el correcto”.

Corrupción y denuncias en discapacidad

Respecto de los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad, Daletto fue categórico:

“Lo que vemos no son actos aislados de corrupción, sino un estado de corrupción que llega a la punta de la pirámide. Eso es lo más grave”.

Elecciones legislativas y el valor de lo local

De cara al domingo, el senador remarcó que los comicios tendrán un fuerte componente municipal:

“Son elecciones locales, aunque siempre hay una influencia nacional. En la cuarta sección, ciudades tan cercanas como Junín, Chacabuco y Chivilcoy pueden tener resultados muy distintos”.

Asimismo, llamó a los vecinos a no desentenderse de las urnas:

“Es fundamental que haya una amplia participación en cada municipio de la provincia”.

Relación con Darío Golía

Consultado por la foto con el intendente de Chacabuco, Darío Golía, aclaró que se trató de un encuentro natural dentro del marco institucional:

“Con Darío siempre dialogamos. Es un hombre de diálogo, que pone la otra mejilla. Ojalá todos los dirigentes pudiéramos actuar así”.

El futuro del espacio y su voto

Sobre el futuro inmediato, Daletto confirmó que acompañará la lista de Somos, encabezada por Pablo Petrecca en la región:

“Participo de Somos, por lo tanto voy a votar la lista que encabeza Petrecca. En lo local acompañaré lo que decida el grupo del PRO de Chacabuco”.