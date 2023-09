«Marcelo Seal me asesora en Seguridad»

Dialogamos con el concejal y candidato a intendente por Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la política local, nacional y además hablamos de algunas de las propuestas, proyectos que tiene en carpeta en caso de llegar al municipio. Una de ellas es la Seguridad en la que se encuentra trabajando junto al ex comisario Marcelo Seal entendido en la materia.

Sobre su futuro gabinete el dirigente radical manifestó que, «Tenemos que ser lo más transparentes posible hacia la gente, mi gobierno será transparente de puertas adentro pero también puertas afuera y mis funcionarios van a estar con ese lineamiento de mi parte. Mi gabinete va a ser lo más reducido posible, primero hay que definir que servicios quiere que se preste, qué demandas y soluciones tiene el estado, hay que ser coherente con eso, lo que si tengo claro que será lo más reducido posible, tengo idea de fusionar varias secretarías que hay en este momento, es un gesto de la política hacia los vecinos de reducir la cantidad de funcionarios, pero me importa mucho más que sean eficientes, funcionarios que funcionen»

Al ser consultado quiénes acompañan en el equipo al candidato a intendente, el mismo adelanto que en Seguridad está siendo asesorado por el ex comisario Marcelo Seal, «Tengo referentes a quién consulto y con quienes trabajamos en la política de cada área, que a veces tienen intenciones de aparecer y otras no, hay mucha gente que se suma al trabajo sin tener ambiciones de ser funcionario público; hoy no tengo un gabinete definido ni funcionarios definidos. En seguridad hablo mucho y me aporta muchas ideas Marcelo Seal que obviamente es alguien más que probado para Seguridad, que ha trabajado muchísimo en la Provincia, trabajó cerca de Ritondo y tiene una experiencia basta en eso y a mí me ayuda muchísimo con sus ideas y propuestas y además el contacto para lograr capacitaciones, venimos hablando hace mucho, está en el espacio de Juntos, me nutro mucho de las propuestas que puedan ser efectivas y las que puedan ser realizables».

Alejo Pérez sobre el final de la entrevista dijo que, «Yo quiero ser claro con mis propuestas, cómo pasa en toda la Argentina el 70% no quiere que vuelva el Kirchnerismo, la opción en Chacabuco somos nosotros, del otro lado está el referente de Massa y votar la otra opción es darle un voto a Unión por la Patria que es Darío Golía, lo que se juega en Chacabuco son dos maneras de administrar los recursos públicos».