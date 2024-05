Dialogamos con el Dr César Franze, abogado defensor de Marcos Batista, proveedor «trucho» en la causa que se investiga por irregularidades en la secretaría de Servicios Públicos en la gestión del intendente Aiola, «Nosotros tomamos la defensa de Marcos Batista la semana pasada, el jueves pasado prestamos declaración indagatoria, se presentó a decir su verdad»

«Batista era proveedor del municipio, eso no se puede negar. Quién era su empleador por 18 años, Gabriel Vespasiano, le indicó que debía hacerse un monotributo para ser proveedor del municipio ya que el al ser funcionario no era compatible para facturar algunos trabajos que el no podía hacerlo. Marcos es un chico inocente en esta situación, yo lo considero víctima, nunca pensó en un rédito personal ni económico, la realidad fue esa, a partir de ahí hubo depósitos bancarios en la cuenta de Marcos, iba al banco, cobraba y se la entregaba al empleador cómo a Pablo Alegre, es lo único que hizo mi cliente, el pensaba que le hacía un favor a Vespasiano»