Martín Abaca: estoy bien, con un poco de resfrío

Martín Abaca es el Coordinador del CIC del barrios “Los Pioneros” y ayer informó que resultó positivo de Covid. En una entrevista por Líder dijo ¨estoy bien, con un poco de resfrío, pero cada día que pasa estoy mejor¨.

El profesor dijo que estaba participando en el Colegio Secundario repartiendo los bolsones y tuvo contacto con uno de los chicos que dio positivo.

Abaca comentó ¨el jueves me informan de Salud, me mandan los protocolos y lo que tengo que hacer, tengo dos llamados por días etc. Tuve resfrío, un poco de fiebre y perdí el olfato, no sentía ni la nafta. Entonces allí me hisoparon¨.

¨ Desde el jueves me aislé, no estoy en mi casa con mi familia, ellos están aislados que fue el único contacto estrecho que tuve.¨