Martín Vidal: “Estas cosas no dejan de molestar”

El profesor Martín Vidal fue uno de los damnificados el día domingo con la rotura en dos vehículos de su propiedad por desconocidos y que lo llevó a realizar la denuncia en la comisaría local.

Vidal dialogó con FM Líder y contó cómo se enteró de que había sido blanco de delincuentes una camioneta y un auto que se encontraban frente a su vivienda, “Uno tiene la costumbre de dejarlos afuera de la casa y a la mañana del domingo nos dimos cuenta que teníamos roto el vidrio del auto y cuando empezamos a limpiar nos dimos cuenta que la camioneta también tenía rota la luneta”

Martín comentó que no tiene cámaras de seguridad, “El lugar es enfrente del Parque Temático, yo hice la denuncia en la noche del domingo y me enteré que hubo muchos que pasaron por mi situación, es más una familia que había venido de Buenos Aires le rompieron además del vidrio el espejo y no realizó la denuncia. Yo no tengo cámaras si una vecina a la vuelta, pero no toma donde teníamos los vehículos”

En el final de la entrevista el profesor Vidal se mostró resignado por este y los casos de inseguridad que se vienen dando, “Estas cosas no dejan de molestar, si bien yo las tomo algo ligth, nada justifica esto, en un año difícil, pocas actividades, usan la cabecita en estas cosas en vez de una ocupación positiva y si para hacer daño, por suerte no pasó a mayores, no corrimos riesgo ninguno, cuando lo valoro digo es algo material, desgraciadamente tenemos esa mirada de buscarle lo positivo, duele porque uno no se lo espera, pero son cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando ya que no tenemos la ciudad que teníamos antes cuando éramos chicos y no pasaba nada, ahora hay que tomar unos recaudos”

