Mas de un millón y medio en aparatología e insumos

FUNDACION HOSPITAL MUNICIPAL “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” INFORMA QUE SE HAN FINALIZADO LOS TRABAJOS DE ACCESO A LA TERCERA ALA DE INTERNACIÓN.
SEGUIDAMENTE SE INFORMAN LAS COMPRAS EFECTUADAS CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN Y CON DINERO PROVENIENTE DE DONACIONES REALIZADAS POR PERSONAS Y EMPRESAS AL FONDO ESPECIAL CREADO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID 19 CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE, A SABER:
1- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y APARATOLOGÍA CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN
CANTIDAD INSUMO/ APARATOLOGIA
20 OXIMETROS PULSO DE DEDO
7 OXIMETROS PULSO DE MANO
16 REGULADORES DE PRESIÓN DE OXIGENO
50 TENSIOMETROS ANAEROIDES PARA ADULTOS
50 TERMÓMETROS DIGITALES
30 RESUCITADORES AUTOCLAVABLES
3 BOMBAS DE FUSIÓN
MONTO DE LA COMPRA : $ 916.343,44
2- ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON APORTES DIRECTOS REALIZADOS POR PERSONAS Y EMPRESAS.
CANTIDAD INSUMOS
180 BARBIJOS SB 4150 N95
50 AEROCAMARAS PARA ADULTOS
70 FILTROS HUMIDIFICADORES
300 MASCARAS DE OXIGENO
MATERIALES PARA LA FABRICACION DE:
8600 BARBIJOS
900 CAMISOLINES
2150 COFIAS
400 MASCARAS FACIALES
27 BATAS LAVABLES
1 AERO-BOX PARA INTUBACION
37 JUEGOS DE SABANAS – EQUIPAMIENTO 3ER. ALA
20 CHATAS PLASTICAS
300 GUANTES DE LATEX
MONTO TOTAL $ 751.869,01
POR ULTIMO COMUNICAMOS QUE EL SALDO DEL FONDO SOLIDARIO – CUENTA BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA NRO. Nº 2270979103- AL 10/04/2020 ES DE $296.371,40.- DICHA SUMA SERA DESTINADA PARA LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR EL AREA DE SALUD DEL MUNICIPIO.
DESTACAMOS LA SOLIDARIDAD DE TODOS LOS VECINOS Y AGRADECEMOS A TODOS EL PERMANENTE APORTE QUE SE TRANSFORMA EN INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE TODA LA COMUNIDAD. HACEMOS PROPICIA ESTA OPORTUNIDAD PARA INVITARLOS A CONTINUAR COLABORANDO Y NUEVAMENTE GRACIAS POR TODO VUESTRO ESFUERZO.