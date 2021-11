Más especialidades en la turnera del hospital

Javier Basile Director de Cómputos y Modernización del municipio cuenta en la nota por Líder que se sumaron nuevas especialidades en la turnera del Hospital Municipal. Se puede sacar turnos vía online.

Basile sobre esta cuestión dijo, «en principio fueron 5 las especialidades que figuraban en la aplicación y 27 los médicos de la primera etapa, ahora hay 4 especialidades más y 48 profesionales, es una opción más para facilitar al vecino un trámite, esto no quiere decir que no pueda hacerlo de manera presencial ya que hay algunos servicios que todavía no fueron agregados, en breve se van a ir haciendo, se sigue trabajando»