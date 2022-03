Máspoli no descarta ser candidato a intendente

En una entrevista por Líder el senador provincia, de Juntos, Agustín Máspoli se refirió a varios temas, entre ellos la difícil situación que atraviesan los trabajadores y expresó ¨los asalariados no se pudieron recuperar, el salario real a bajado y uno de los motivos es que los gremios no pueden ser parte de un partido político¨.

¨Yo lo he visto a Baradel aplaudiendo a kicillof, hace 15 días en la apertura de sesión. Baradel puede pensar de la manera que quiera, pero no puede representar a los maestros y en el mimo momento estar aplaudiendo al gobernador. No es compatible, tenemos que entender de una vez por todas que quien defiende a los trabajadores, tiene que ser una persona que no tenga militancia política, porque sino termina pasando esto. Tenemos sindicalistas que son oficialistas a nivel nacional, provincial, pero lo estamos viendo acá en Chacabuco piden el 60 el 70 por ciento, pero cuando van a la provincia y nación se sientan con el gobernador y presidente y cierran lo que hay que cerrar porque son parte del gobierno. Ese es uno de los verdaderos problemas que tenemos¨.

Con vistas a las elecciones 2023 el legislador dijo que el radicalismo ¨se está preparando a nivel provincial y nacional, tenemos personas que creemos que pueden ser candidatos, y creemos que debe haber una paso con candidatos en cada distrito¨.

¨Yo creo que Facundo Manes puede ser candidato a presidente, viene a proponer algo diferente, nuestro sector lo está apoyando¨.

Al referirse a lo local expresó ¨o ideal sería que el radicalismo tenga un candidato, tener mas de uno sería perjudicar las chances de los que quieran ser. Luego habrá que discutir y pensar cual es el mejor, si el intendente decide, no decide, eso lo tendrá que charlar él, primero hacia adentro con algunos. Yo tengo particularmente mí idea, pero creo que el radicalismo debe tener un muy buen candidato para la continuidad del 2023.

Al ser consultado si él estaría dentro de esos candidatos a intendentes, Máspoli reflexionó ¨quienes estamos en esto, siempre uno de los desafíos es gobernar la ciudad de la que es uno, ahora yo tengo mandato hasta 2025 y estoy muy abocado a la actividad, pero no digo que en otro momento no pueda interesarme¨.

Nota completa: