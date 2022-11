Hablamos con Lisandro Herrera presidente del Concejo Deliberante sobre la sesión del miércoles, sobre proyectos aprobados y que todavía no fueron puestos a la práctica.

En la parte política el legislador dijo que no fue consultado por Aiola para ocupar un lugar en el gabinete, «no tuve ningún llamado para ocupar un lugar en el ejecutivo, si se de los rumores», al responder sobre su precandidatura Herrera manifestó que, «eso está muy lejano, hoy mi rol es institucional, la gente quiere ver a los políticos en acción, poniendo el caballo delante del carro y no al revés»

El presidente del HCD hizo un análisis del ministro Sergio Massa, «estamos en un nivel de pobreza nunca visto, yo considero que Massa es el fraude más grande que va a tener la Argentina en los últimos años»