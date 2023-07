«Massa, Kicillof y Golía, tres mentirosos al estilo Pinocho»

Maximiliano Felice subsecretario de Desarrollo Social le contestó a los cuestionamientos de la oposición al área que pertenece por la compra de materiales para la construcción por 30 millones de pesos de manera directa, según el pedido del Frente de Todos.

El funcionario fue muy duro con los concejales opositores y detalló lo realizado por el área de Desarrollo Social, «nos llama poderosamente la atención que gente que ha pasado por el ejecutivo y gente que pasó por la Secretaría desconozca el funcionamiento, yo estoy de acuerdo que muchas veces le cuesta entender que hay una planificación, que hay un trabajo serio y responsable detrás de todo esto, les debe costar entenderlo porque desde que se fueron del gobierno cambió el formato de la Secretaría de Desarrollo Social»

«Chacabuco hoy está descentralizado en 9 zonas, cada una tiene una trabajadora social que recepciona las demandas y va cubriendo en ese sentido, quién decide es la trabajadora social, hoy además esta secretaría puso una profesional técnica que va a domicilio y define en qué cantidad y que es lo que necesita la gente, es una arquitecta que se tomó del área de Obras Públicas y colabora con nosotros en acompañar a las trabajadoras sociales hasta el lugar y así ver la cuestión social y la cuestión técnica, en ese marco una de las mayores demandas es la ayuda en cuestiones habitacionales, tanto en pago de alquileres o en ayuda para construir su casa»

Felice relató sobre la compra cuestionada, «en el primer semestre se hizo una ayuda en lo social que ronda los 20 millones de pesos, 8 en el primer trimestre y 12 se fueron en el segundo, y esto es por lo que no se hacen cargo ni Golía ni Estévez que es la inflación, por este tema de la inflación hemos resuelto prolijamente, transparentemente, un llamado a un concurso privado que es lo que corresponde, se compró directo, es lo que corresponde por ley orgánica por el monto, se hizo una licitación, hay 3 órdenes de compra, la 3902/903/904 que suman, para aclararle al mentiroso de Darío Golía, casi 14 millones, lo digo porqué salieron audios de la seudo dirigente social Julieta Garello, dónde hablaba de 60 millones y que los compañeros vayan a pedir a Desarrollo cómo si fuera una caja que se le da a cualquiera sin evaluar su necesidad, lamento comunicarle a Julieta Garello que no va a tener suerte con sus mensajes porque nosotros le decimos cómo a todos que deben ir al Centro de Gestión y el trabajador social es el que decidirá si se le da o no y no por qué alguien los mandó o un puntero político cómo lo hacían antes».

El subsecretario continuó con el tema y amplió diciendo que, «Después de ese audio ya salen a decir que eran 30 millones, bajaron a la mitad, lamento comunicarles que los montos están en las órdenes de compra y no llegan a 14 millones como dije anteriormente, que logramos con esta compra que las cosas que adquirimos no nos aumenten en 3 meses, y así puedan poner un techo a su casa, arreglar la misma y dejar de alquilar y avanzar en ese sentido, haciendo un seguimiento de lo que se le da, esto es lo que se viene haciendo en Desarrollo Social desde que está Laura Marchesse al frente del área, esto parece un hilo conductor que se da desde Massa, Kicillof y Golía, tres mentirosos al estilo Pinocho».

«Ayer vino Kicillof y dijo que el intendente rechazó 100 viviendas que tenía para Chacabuco, acá pueden ver (mostró articulo periodístico, que el 23 de marzo del 2022 la Diputada Micaela Olivetto dice que se reunió con gente de Hábitat y que iban a trabajar en conjunto para la reactivación de las 132 viviendas, esto no pasó y en el mismo artículo habla de que van a traer 100 casas más las cuáles la podrían haber traído tranquilamente, no hay un sólo memo en el que se le pedía al municipio un lugar, si querían tierra tenemos la quinta 483 con informe dominial, es del estado nacional y no es utilizada, se han mantenido reuniones, tanto el intendente cómo funcionarios con el y jamás avanzaron para cederle estas tierras al municipio, subdividirla y dársela a la gente, no tienen interés, lugar para las viviendas había, nunca llegó nada haber activado ese programa»