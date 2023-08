«Massa no pudo resolver absolutamente nada»

Hablamos con el Concejal de «Juntos» ingeniero Ariel Di Piero sobre la actualidad política rumbo a la PASO del domingo en busca de la reelección de su concejalía y además reflexiona sobre la situación del país, «el presidente ha desaparecido desde que Massa ingresó al gabinete y está con todas las facultades, prácticamente es el presidente de los argentinos y no pudo resolver absolutamente nada, ninguna cuestión y sobretodo la económica, porqué debería hacerlo después del 10 de diciembre, me preocupa que no lo resuelva antes y no da ninguna muestra de querer hacerlo»