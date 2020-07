Mattiucci: ¨Estamos pidiendo trabajar, no una tarjeta solidaria¨

Jose Luis Mattiucci, titular de Cani Viajes expresó por Líder el difícil momento que está atravesando el sector por la pandemia de Covid-19.

¨Varios rubros desde el 20 de marzo estamos en facturación cero, nadie viene a contratar, no se puede trasladar a personas entre jurisdicciones, no se pueden vender viajes al exterior, recién se podrán a partir de septiembre los aéreas. Las salidas grupales en micros se reprogramaron desde septiembre u octubre, pero no es seguro¨.

¨La gente nos sigue apoyando, nos consulta, la gente quiere viajar cuando esto se reactive. Llevamos 120 días de parate y eso afecta la economía de las empresas, con perjuicios y endeudamientos, recibimos el ATP, la parte del sueldo para los empleados, pero debemos hacernos cargos de otras cosas¨.

¨Hubo anuncios de Nación, pero quedó en eso, por ejemplo, no nos otorgaron los créditos a tasa cero de 150 mil pesos, porque somos socios de una RSL¨.

Mattiucci también se refirió a la Cooperativa Eléctrica y dijo ¨en algunas cosas nos sentimos estafados y burlados, ya que estuvimos 70 días con el local cerrado y tuvimos el mismo consumo que en el verano, con el aire acondicionado prendido¨.

¨Para pedir un crédito en el Banco Provincia, del cual soy cliente desde hace años, nos solicitó documentación, la entrega al gerente, a una secretaria. Lo envié en mayo, el 9 de junio lo volví a enviar, no tuve respuestas, el 1 de julio me respondió que estaban trabajando. Todo ese tiempo llamas por teléfono y no te atienden, te cortan. Nadie responde nada. Querés pedir un turno y durante dos semanas te dicen que no había. Y me terminan ofreciendo 50.000 pesos como si fuera una gran suma y lo rechazase, realmente con una carpeta de años y si me ofrecen esto, listo, me pareció una tomada de pelo¨; ¨Uno no le pide nada regalado, ya que ellos te cobran¨.

El empresario dijo por Líder que ¨La marcha de hoy se hace para que salga la Ley de Emergencia Turística, para que nos incluyan y no paguemos algunos impuestos, está en diputados. No sé cuándo saldrá¨.

¨Somos 5.000 empresas en el país, con una baja de alrededor de 20.000 empleados en forma directa y otros de manera indirecta. Ya hay empresas que han quebrado¨; ¨Estamos pidiendo trabajar, no una tarjeta solidaria, pedimos créditos flexibles, etc¨.

Reunión

Antes de realizar la caravana de vehículos por las calles de la ciudad el secretario de Producción de la Municipalidad de Chacabuco, Julián Ramundo, mantuvo una reunión con representantes del sector del transporte de turismo, a raíz de la manifestación a nivel nacional. En ese aspecto, se acordó realizar un reclamo a las autoridades municipales para que se eleve a nivel provincial y nacional.

Ramundo comentó que durante la reunión se abordaron las problemáticas que atraviesa el sector, restricción de la actividad, bajo porcentaje de adopción de préstamos y otras medidas de financiamiento que definió el Estado como: imposibilidad de acceder a los préstamos de “Tasa cero” de AFIP, debido a su encuadre legal no se los permite. Asimismo, manifestaron que los préstamos de tasas subsidiadas del 24 por ciento han sufrido dislates en el tiempo para poder obtenerlos e incluso las calificaciones han sido, en términos económicos, irrisorias en relación a su volumen de actividad y de costo fijo. “Es la gran disyuntiva a sostener en estos tiempos”, dijo el Secretario.

Se acordó continuar en diálogo sobre otras propuestas, entre ellas pedidos de eximición de tasas municipales y alternativas para reconvertir temporalmente la actividad con el objetivo de sostener las fuentes de trabajo.