MDP: Competencias del día domingo

Domingo 07

09 horas Atletismo, Lanzamiento de Bala, Benítez Julián, en la pista de Atletismo en avenida Juan B Justo

09 Horas Beach Voley Universitarias, Chacabuco vs Carmen de Areco en Playa Varese

A las 9.10 Básquet 3 vs 3 sub 14 masculino enfrenta a Berazategui en el Club Peñarol.

9.30 Básquet 3 vs 3 sub 14 femenino contra Rivadavia en el Club Alvarado

9.50 Básquet 3 vs 3 sub 16 Chacabuco vs Pilar Club Alvarado

10;30 Bádminton sub 16 single femenino, Chacabuco vs Hurlingam

12:50 Básquet 3 vs 3 Universitarias, Chacabuco enfrenta a La Plata en el Club Alvarado

13.30 Pelota sub 16 Chacabuco vs Marcos Paz en el CEF N1

14.10 Fútbol Tenis sub 15 masculino, Chacabuco vs Lobos en el Club Independiente

15.30 horas Bádminton sub 16 single femenino, Chacabuco vs San Fernando en el CEF N1

17 horas Beach Vóley Universitarias, Chacabuco vs San Pedro, en Playa Varese