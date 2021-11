MDP: Resultados del lunes

La jornada comenzó a las 9 de la mañana con la disciplina Atletismo, donde Jerónimo Pérez, en Salto en largo no clasificó.

A la misma hora en el natatorio municipal, hubo natación sub 16 masculino, 100 metros espalda Felipe Porta y 100 metros libres Jonás Echeverría, quedó fuera de competencia.

9:10 fue el turno de Básquet 3 vs 3 sub 14 masculino, el equipo de Chacabuco enfrentó a su similar de Berisso en el Club Peñarol volviendo a caer y quedando fuera de competencia.

A las 9.30 el Básquet 3 vs 3 sub 14 femenino Chacabuco enfrentó a Lezama en el Club Alvarado, en este caso el resultado también fue negativo para el equipo de nuestra ciudad.

A las 9.50 fue la última competencia de Básquet 3 vs 3 sub 16 femenino, Chacabuco vs General Pueyrredón, se realizó en el Club Alvarado y también quedaron afuera al perder en la mañana del lunes.

Pasadas las 11 horas Dalma Lucero obtuvo un nuevo triunfo ante la similar de San Fernando, obteniendo 21/02 en el primer set y 21/05 en el segundo, 2 a 0, dándole la oportunidad a seguir participando el martes con posibilidad de entrar en el medallero.

Después del mediodía el turno fue de Pelota sub 16 Chacabuco vs Adolfo González Chávez, donde el equipo de nuestra ciudad volvió a caer, quedando fuera de competencia.

Ya en el comienzo de la tarde el turno fue para el Básquet 3 vs 3 Chacabuco vs Adolfo González Chávez en un partido parejo, el resultado final favoreció a González Chávez.

Cerrando la jornada con la disciplina Natación sub 14 masculino, 100 metros mariposa, Leonardo Manzi con Tres Arroyos, obteniendo la medalla de bronce.