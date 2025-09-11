Emilia Recondo: “Vamos a ser una oposición constructiva en Chacabuco”

La concejal electa por La Libertad Avanza, Emilia Recondo, analizó los resultados de las elecciones y compartió su mirada sobre el futuro político de Chacabuco. En diálogo con Gustavo Perroni, la profesora y docente expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido en las urnas y adelantó cómo será su rol en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre.

Una campaña corta y con fuerte presencia en redes

Recondo destacó que la campaña fue “muy corta y diferente a otras” ya que no se percibió el tradicional clima electoral. En ese contexto, las redes sociales jugaron un papel central:

“Hicimos mucho foco en las redes porque entendemos que tienen más llegada. Hoy la gente se informa desde el celular, y los jóvenes también militan desde ese lugar”.

A pesar de la brevedad de la campaña, señaló que el equipo recorrió localidades y dialogó con vecinos, complementando la comunicación digital con el contacto cara a cara.

El resultado electoral y las críticas

La concejal electa aseguró que esperaban un buen desempeño y que incluso apostaban a ser la primera minoría:

“Yo pensaba que íbamos a ser segunda fuerza y así fue. Aspirábamos a ser la primer minoría, y lo logramos”.

Consultada sobre declaraciones de otros espacios que atribuyeron su triunfo únicamente al arrastre de la lista nacional de Javier Milei, respondió:

“Obviamente que hubo gente que acompañó por el presidente, pero también hubo muchos vecinos que me votaron por mi nombre y mi trayectoria. Me dolió que se menosprecie nuestro trabajo, porque hubo un gran esfuerzo de todo el equipo”.

La situación nacional y el impacto local

Recondo también analizó el resultado de las elecciones nacionales y consideró que el presidente Javier Milei deberá tomar medidas que lleguen más al vecino común:

“En este año y medio se enfocó en la macroeconomía, pero ahora hace falta un gesto hacia la gente que no llega a fin de mes. Creo que debe pensar más en el vecino común, sin abandonar el rumbo de orden fiscal e inflación”.

Oposición constructiva en el Concejo

De cara a su labor legislativa, Emilia Recondo remarcó que el bloque de La Libertad Avanza buscará diferenciarse con una postura de diálogo y responsabilidad:

“Vamos a ser oposición, pero no oposición por oposición misma. No sirve rechazar proyectos solo porque vienen de otro bloque. Si es beneficioso para Chacabuco, lo vamos a acompañar. Mi compromiso es ser una oposición constructiva”.

Conformación del bloque

A partir del 10 de diciembre, el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Chacabuco quedará conformado por Emilia Recondo, Fernando Nanni y Claudia Sosa, mientras que Ezequiel Martínez continuará como unipersonal.