Edith Hermida llega a Chacabuco con su unipersonal de humor “Teneme paciencia”

La reconocida periodista y conductora Edith Hermida visitará Chacabuco el próximo sábado 18 de octubre a las 21 horas, presentando su espectáculo unipersonal de humor “Teneme paciencia”, en la Escuela de Actividades Culturales (EAC).

El show tendrá además un fin solidario, ya que parte de la recaudación será destinada a colaborar con Facu que debe continuar su tratamiento médico en México. “Me emociona mucho poder sumar mi granito de arena para ayudarlo a hacer este viaje. Me encanta lo que esta familia logró con esfuerzo y amor”, expresó Hermida durante una entrevista con Gustavo Perroni y Sebastián, el papá de Facu.

Sobre su propuesta escénica, Edith explicó que su unipersonal es un repaso por su vida y su manera de tomarse las cosas con humor:

“Hago un recorrido por mis experiencias, los buenos y los malos momentos. Hablo del cambio de época y de cómo aprendí a surfear la ola de los cambios. Tengo 55 años y hay cosas que incorporé fácil y otras que me cuestan un poco más, por eso el título Teneme paciencia”.

La conductora de Bendita TV también reflexionó sobre los desafíos del humor en la actualidad:

“El humor cambió, hay cosas que ya no causan gracia, pero eso está bien. Significa que evolucionamos. Yo no resisto un archivo y lo digo con orgullo, porque cambié y crecí. Hay que ayornarse, reciclarse, aprender”.

Respecto a su futuro en televisión, Hermida aclaró que “Bendita sigue en Canal 9”, aunque ella aún evalúa su continuidad personal:

“Todavía no tomé una decisión. Amo trabajar con Beto Casella, pero hoy estoy analizando muchas cosas. No estoy en el mejor momento, y eso también influye”.

Durante la entrevista, Edith destacó la solidaridad del pueblo chacabuquense y agradeció el apoyo recibido:

“Estoy muy contenta de conocer Chacabuco. Me hablaron mucho de su gente solidaria. Conocer historias como la de Facu y su familia me enriquece profundamente”.

Las entradas para “Teneme paciencia” son limitadas, y el público podrá disfrutar de una noche de humor, emociones y solidaridad, junto a una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

📅 Sábado 18 de octubre – 21:00 hs

📍 Escuela de Actividades Culturales, Chacabuco

🎟️ A beneficio de Facu