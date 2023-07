Dialogamos con la Dra. Celeste Trotti candidata a concejal por Unión por la Patria, «cuando uno toma una decisión en la vida analiza un montón de cosas, primero con mi familia, no venimos de familias que estén en política y teníamos los mismos prejuicios que tiene la sociedad de te vas a meter en política y la gente que va a decir; pero más allá de la actividad que uno haga tenemos principios éticos, me encontré con un grupo excelente en Proyectar en la cabeza de Darío Golia en quién yo confío, no sólo por todo lo que hizo por su paso por el municipio sino por sus principios y por todo lo que quiere hacer»