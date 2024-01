«Me enviaron audios de agravios, insultos y acusaciones»

Dialogamos con la concejal de «Libertad Avanza», Claudia Sosa luego que se conociera que había sido amenazada luego de acompañar la impositiva en la sesión del HCD, y luego de aprobado el presupuesto una solicitada de su espacio haciendo notar el enojo por la decisión tomada y por no realizar la denuncia en la comisaría local, minimizando dicha cuestión si no hacía su descargo en la justicia.

Hoy en diálogo con Líder la edil dio detalles de la acontecido y cuál es su situación hoy con los compañeros de bancada y del espacio político, «Después de haber acompañado a la impositiva, una decisión que no tomé porqué si, la estudié mucho, hubo varias reuniones de comisión y en esa reunión se pidió que se modificara algunos puntos y se logró de manera afirmativa y consideré que no se le podía negar al municipio esa herramienta para poder gobernar y entonces mi decisión fue votar afirmativamente».

«Luego de eso hubo simpatizantes de la Libertad Avanza que me enviaron audios de agravios, de insultos, acusaciones, tenemos los números de teléfonos, sabemos quienes son, me dicen porqué no voy a la justicia, no es una situación fácil ya que de hacerlo estamos exponiendo a nuestro entorno y ya demasiado tuve con esta situación y preferí dejarlo así, soy de poner la otra mejilla y voy a salir adelante, esto lejos de perjudicarme me da más fortaleza para levantarme y seguir trabajando»