Susana Masci: “Nos gustaría airear la institución, pero seguimos por el compromiso con la cultura de Chacabuco”

La presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Chacabuco, Susana Masci, repasó las próximas actividades culturales, la renovación de autoridades en la institución y destacó la importancia de sostener espacios de encuentro literario en la ciudad.

Presentación de libro en la Casa de la Cultura

Este viernes 22 de agosto a las 18:30, en la Casa de la Cultura – Biblioteca Municipal, se presentará el libro Añoranzas, de las autoras Haydee Quadraccia y Susana Quadraccia. La obra reúne poesía y arte plástico, con el acompañamiento de la asociación Por Amor al Arte y un cierre musical.

“Nos gusta trabajar con distintas instituciones y en esta oportunidad vamos a unir literatura, plástica y música en un mismo evento, con entrada libre y gratuita”, destacó Masci.

Balance del libro de Roque Cattaneo

Masci también se refirió a la exitosa presentación del último libro de Roque Cattaneo, realizada en el marco de la Semana de Chacabuco:

“Fue impresionante, con público de todos los sectores e ideologías, compartiendo un espacio de escucha y reflexión. Roque aporta siempre una mirada revisionista con investigación documental muy valiosa”.

Festival del Libro y la Cultura

La SADE participará en el próximo Festival del Libro y la Cultura, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de septiembre en el Salón de los Espejos, en el centro de Chacabuco.

“Todos los años tenemos nuestro stand, mostramos libros, leemos y compartimos con el público. Es un espacio muy enriquecedor para escuelas, chicos y la comunidad en general”.

Renovación de autoridades en la SADE

El 15 de octubre se realizará la Asamblea General Ordinaria de la SADE Chacabuco, donde corresponde la renovación de autoridades. Si bien el estatuto establece elecciones cada 4 años, por el momento solo se presentó una lista única.

“Me gustaría mucho poder delegar la presidencia y darle aire a la institución, con otras miradas y gestiones diferentes. Pero los socios y compañeros me piden que siga, así que probablemente continúe otros 4 años”, explicó Masci.

Cómo asociarse a la SADE Chacabuco

La presidenta invitó a escritores, docentes y amantes de la literatura a sumarse como socios.

Cuota única: $20.000 para trabajadores activos y $15.000 para jubilados.

Puede abonarse en dos cuotas y se paga por transferencia.

Se puede asociar cualquier persona interesada en la literatura o en publicar sus obras.

“La SADE funciona gracias al compromiso de quienes participan. Es un voluntariado, pero con un enorme valor cultural para Chacabuco”, subrayó Masci.