Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad Ezequiel Martínez sobre la actualidad legislativa, la postura del bloque sobre el edificio de la UTN y la polémica en torno a la decisión del intendente, el cruce con algunos funcionarios, cómo es la relación hoy con la concejal Claudia Sosa y respecto a lo hecho hasta ahora por la ley ómnibus, nuevamente en comisión y cuáles son sus plazos.

«Hay funcionarios que salieron a decir que estoy en contra de la Educación Pública y no es así, hay mucha soberbia por parte de algunos que fueron a los medios a catalogarnos de anti Educación Pública, sabíamos que esto no iba a ser fácil y que esto podía pasar, que las cosas se tomen a manera personal, yo sé quién soy, me metí en política para cambiar este tipo de cosas, sigo creyendo en el diálogo y bienvenido sea el debate»