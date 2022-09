Charlamos con el senador Agustín Maspoli de Juntos y abordamos temas de actualidad política y legislativa. «Hemos tenido sesión la semana pasada, una semana compleja con lo que sucedió en el país, fue dura, fue difícil, tuvimos una previa de 5 horas para llegar a una sesión lo más ordenada posible, porque estábamos viviendo una semana compleja»

El legislador sobre el alegato del fiscal Luciani hacia la vice presidente y todo lo que desencadenó posterior al mismo, «no entiendo que 50 millones de argentinos estemos viendo que pasa en una esquina, cuando en realidad están ajustando salud, están ajustando Educación y cuando la inflación no para, se estima un 7% para agosto, vamos a tener aumentos de tarifas en septiembre, me parece que la realidad del país es delicada, lo que está sucediendo se tendrá que solucionar, pero no puede estar el país en vilo por una esquina de Buenos Aires, cuando la realidad económica y social pasa por otro lado»