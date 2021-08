El Consejero Escolar Mariano Alaman que va por su reelección en «Juntos» en diálogo con Líder dio su opinión sobre la negativa de ingreso a un establecimiento educativo al intendente, «me pareció desubicada y prepotente la actitud. Lamentablemente esto nos muestra cómo se maneja la educación en Chacabuco, cuando se maneja desde lo político partidario y no desde la educación suceden estas cosas que repudiamos. Este tipo de cosas no deben y pueden pasar, más allá de las diferencias hay que trabajar en pos de la educación»