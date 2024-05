«Me preocupa la política de fondo que tiene el gobierno»

Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre la actualidad legislativa en la provincia, proyectos en los que se encuentra trabajando cómo el acceso de menores de edad a Casinos online, sobre el cierre del Correo Argentino y la Ley Bases entre otros temas, «lo que me empezó a preocupar más a que baje la inflación es la caída estrepitosa del consumo, la caída de la actividad, lo que me preocupa es la política de fondo que tiene el gobierno, la política que plantea y ya la había planteado en campaña, no digo que haya mentido, a mi forma de ver con mucha similitud de lo que pasó en los 90, a mi me preocupa si van a pasar cosas como la destrucción del empleo, sectores productivos, se va abrir la importación y vamos a empezar a tener productos importados en góndolas sin ningún tipo de control, reitero que es lo que me preocupa, después de la ley bases se podrá aprobar porqué es lo que el gobierno necesita, me preocupa el corte ideológico de este gobierno»