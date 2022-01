El presidente del bloque de concejales de «Juntos» contador Alejo Pérez luego de participar de la reunión de gabinete dialogó con Líder de varios temas de actualidad.

Entre otros el legislador hizo mención a la denuncia que hace el Consejo Escolar contra la Jefa Distrital por el desvío de unas 700 viandas; «está claro que hubo un desvío y esto merece las consecuencias que correspondan. Vamos a pedir si no es procedente la suspensión del cargo de la jefa Distrital hasta que se determine cuáles fueron las causas y como fue el procedimiento; creo es lo que corresponde. Es un tema que tiene que ser esclarecido para el bien de la institucionalidad, así lo consideraron los consejeros de la oposición que acompañaron la denuncia administrativa»

Además Pérez habló del reclamo hecho al OCEBA y en la Defensoría del Pueblo por los cortes de energía, «nosotros vemos con gran preocupación en la situación que está la Cooperativa Eléctrica como proveedor del municipio pero también como institución, lo vemos realmente grave, me preocupa la situación de la Cooperativa Eléctrica pero más me preocupa no ver decisiones de cambiar el rumbo, hay una conducción política de la Cooperativa Eléctrica que responde a Darío Golía y al Frente de Todos en general, creo que hay que dar una discusión ciudadana para ver como se mejora la gestión de la Cooperativa»