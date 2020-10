“Me tocó la parte más cruenta de la enfermedad”

El presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera dialogó en la mañana del martes con FM Líder de cómo sigue su evolución luego de que contrajera el coronavirus a fines del mes de julio y que lo tuviera internado 25 días, 10 de ellos en terapia intensiva en grave estado, y hoy a casi 3 meses sigue en rehabilitación debido a lo invasivo que fue el virus en su cuerpo.

En el comienzo de la charla el concejal dijo, “ya desde el vamos quiero agradecer al acompañamiento que he tenido todos esos días que me tocó pasar tanto a mí como a mi familia, el respeto que sin dudas tuvo la gente y los medios de comunicación, creo que necesitaba este contacto para agradecer a toda la gente, ya transitando lo que es el final de pos coronavirus, de lo que me tocó vivir, que no fue fácil, que no le es fácil a nadie, es algo difícil para todos, desde el aislamiento hasta cuando se contrae la enfermedad y las distintas etapas que la enfermedad tiene, y no todas las personas la pasan de la misma forma, en mi caso me tocó la parte más difícil , la parte más cruenta de la enfermedad, teniendo la posibilidad de poder contarlo, gracias a Dios y a todo el personal de Salud”

Herrera contó en la entrevista radial el momento antes de ingresar a terapia que coincidió con el día de su cumpleaños, “Después de la Terapia Intensiva todo cambia muchísimo, cambia todo, es muy duro pasar por esa instancia, los que han pasado por ahí saben de lo que estoy hablando, es muy difícil porque cuando uno se da cuenta que se debate entre la vida y la muerte y es complejo de llevar adelante. Me acuerdo del día de mi cumpleaños, el 30 de julio, un día antes de ir a terapia intensiva, fue un día terrible, un día triste, la enfermedad castiga fuerte en los casos graves, sinceramente es muy cruel”

Lisandro Herrera también comentó si está o no más relajado ahora que el virus ya lo contagió y cuáles son los miedos luego de haberlo contraído, “tengo precauciones y tengo temores, se habla de la inmunidad de varios meses, no creo mucho en eso, trato de ser realista y que el virus sigue entre nosotros, que puede pasar en cualquier momento, no me tiene atemorizado pero tomo las precauciones del caso, uso el tapaboca, trato de no estar mucho tiempo con algunas personas, salgo lo mínimo e indispensable, todavía no tengo el alta médica definitiva, me muevo de manera responsable como tiene que ser, esperando esa alta para poder volver de lleno a mis actividades del concejo, en lo privado ya he vuelto de a poco, todavía en vías de recuperación y tranquilo, mentalmente también es una recuperación que hay que darle tiempo, sobre todo a las emociones que solo el que lo pasa puede saber lo que se siente, pero poniéndole garra se puede salir adelante”