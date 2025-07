«Me tomo las cosas en serio con la responsabilidad con la que me manejé toda la vida»

Dialogamos con el asesor letrado del municipio Dr. Matías Sassoni sobre su designación en la lista de Fuerza Patria en el 4to lugar a concejal. Además hablamos de cómo están algunas causas que el municipio tiene con privados cómo Tiro Federal y Cirigliano entre otros temas.

En el comienzo de la charla el funcionario dijo, «estuve mucho tiempo cómo secretario de bloque, en el 2013 fui secretario del Concejo y estuve un tiempo asesorando al bloque más que nada por mi labor de abogado y teniendo la posibilidad de elaborar proyectos, tantos años en el Concejo hizo que me guste la labor legislativa. Más allá de defectos y virtudes que pueda tener, si hay algo que me caracteriza y agradezco a los concejales de ese momento a los actuales y al intendente es que me tomé las cosas en serio con la responsabilidad con la que me manejé toda la vida»