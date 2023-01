«Me voy tranquilo, no huyo»

El Dr. Matías Fiore renunció a la presidencia del Club San Martín y en Líder da los motivos de tal decisión, «Era el momento de irme, el club está bien, está con superávit y con todas las herramientas necesarias para continuar y culminar obras que están en marcha»

El ex dirigente además manifestó que, «Somos un club autosuficiente, no le debemos favores a nadie, todas las obras que realizamos fueron por empresarios privados, hinchas o eventos que realizamos, la parte política mucho no ha colaborado, el municipio si con el riego de la cancha de entrenamiento ha aportado y recibimos un subsidio mensual, políticamente no nos han ayudado, el municipio a través de la secretaría de servicios públicos, Beto Mastantuono del área de deportes de 10, Mauricio Barrientos, Santiago Carnaghi y Micaela Olivetto también, nosotros trabajamos adhnorem y muchas veces nos encontramos muy solos»