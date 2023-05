«Mi candidatura sigue firme»

Lisandro Herrera quién había confirmado en Líder que será precandidato a intendente volvió a ratificar esa intención luego que este fin de semana circularán versiones de que el intendente Aiola había bautizado a Alejo Pérez.

Esta mañana por Líder Lisandro Herrera confirmó que «mi precandidatura sigue firme, eso nunca lo dudé ni lo duda la gente que me acompaña, que es la gente común, el militante común».

«Yo hace un tiempo dije por este medio que quería ser y el propio intendente me alentó para que así sea e hice todos los pasos institucionales que tiene que dar un dirigente. Mi candidatura responde a la gente, al pedido de la gente que milita, a la gente del partido, me han empujado, me han pedido que sea candidato y el intendente lo sabe, se lo he comunicado, igual todos son libres de apoyar la candidatura que crean, eso sin perjuicio que cada uno siga su carrera, la competencia le hace bien a Juntos»