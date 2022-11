«Mi familia y mi círculo íntimo no quiere que sea candidato»

En una extensa nota el concejal Darío Golía habló de varios temas de actualidad política, uno de ellos si sería candidato a intendente en el 2023.

«Nosotros trabajamos por Chacabuco, por el contexto general, hoy estoy en trenes trabajando por lo que es mi competencia, la política me apasiona, hice política desde los 14 años, veremos el año que viene las candidaturas, no es sólo una decisión mía, es una decisión colectiva que debemos tomar a nivel partido y a nivel personal a través de mi familia, siempre digo que mi familia, mi círculo íntimo no quiere que sea candidato, no sé como lo iré a resolver, pero finalmente es un proyecto colectivo, no es si Golía quiere o no quiere, si las condiciones se dan y si hay consenso y unidad como la última elección, la pensaremos y veremos, sino seguiré trabajando desde el lugar que me corresponde»

«Yo fui dos veces intendente, por el hecho de ser hoy intendente no es mi deseo, si hay una condición de acompañamiento general que podamos transformar Chacabuco, hacer una gestión superadora, lo pensaría«