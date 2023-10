«Milei es un salto al vacío»

Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini candidato a concejal en primer lugar en la lista que lleva como candidato a intendente a Alejo Pérez, el ex funcionario por Líder dijo que Pérez es la opción, «Alejo es la opción clara para que no vuelva Darío Golía y para eso necesitamos el acompañamiento de los vecinos»

El candidato a concejal también manifestó qué, «Alejo es el único que le puede decir no al pasado, no al populismo local, lo que vivimos muchos años y muchas veces nos revolvía la panza de la forma de hacer política y aprovecharse de las necesidades y otras cuestiones que no queremos verlas más en nuestra ciudad, queremos un Chacabuco en serio y Alejo es la opción más clara»

A la hora de analizar los candidatos nacionales el dirigente del PRO dijo qué, «hay tres opciones, la de Patricia conformada con un grupo de gente con experiencia, tiene equipo y cuadros que pueden hacerse cargo en lo que hay que hacer en este momento y por otro lado está el ministro Massa que es el candidato de la pobreza, el candidato de la inflación, de todo lo que vivimos todos los días y el tercer candidato es un salto al vacío que es Milei, vino con el cuento de la casta y termina conformando las listas con gente del Kirchnerismo y de Massa y acordando con Barrionuevo, ni la irresponsabilidad ni el salto al vacío, Patricia Bullrich es la opción más clara para hacerse cargo del momento que nos toca vivir»