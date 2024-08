Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que fueran abordados en la última sesión realizada el día de ayer. En la entrevista radial el edil radical dijo qué la gestión Golía, «básicamente la gestión local está dedicada a reconocer a la gente en el despacho del intendente, no supera ese tipo de cuestiones»

En referencia a declarar persona no grata a Alberto Fernández dijo qué, «el PJ se abstuvo, se mantuvieron neutrales no tomando definiciones, mostraron tibieza en estas cuestiones no haciéndose cargo de lo que piensan, los dos bloques de Avanza Libertad votaron a favor, lo mismo el PRO y Juntos. No vamos a cambiar mucho en declarar persona no grata a Alberto Fernández, es simbólico, pero hay que tomar postura en esas cuestiones»

El edil intentó marcar diferencia en algunas cuestiones del gobierno nacional, «Javier Milei ha logrado bajar la inflación a costa de recesión y un párate en el consumo interno. A mí juicio ha hecho algunas cosas positivas, pero no veo que el gobierno arranque, mientras no haya recomposición salarial no creo que esto suceda. Desde el radicalismo debe haber algunos planteos cómo el de las jubilaciones qué Milei vetó»