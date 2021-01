Mónica Marisi: “No nos olvidemos que los asesinos están sueltos”

Por primera vez después del asesinato de su padre, Héctor Marisi, su hija Mónica, eligió Líder para hablar del hecho que se llevó la vida de su papá y para invitar a una marcha pidiendo justicia y seguridad para Chacabuco.

Después de un año de silencio y esperar que la causa marche, Mónica Marisi habla por primera vez y cuenta su sensación a casi un año del asesinato de su padre, “No nos olvidemos que los asesinos están sueltos, no nos olvidemos de eso. Hasta hoy no hay nada concreto, hay datos, no me gusta meterme en la causa, pero ya un año y me cansé, por eso organizo una marcha para que no se olviden”

Mónica dijo que la marcha no es solo por el esclarecimiento del asesinato de Héctor, “También hay otros casos, no asesinato como el de mi padre, en una ciudad que haya pasado un asesinato tan macabro, sé que pasan cosas, no soy la única, esto fue fuera de serie que en nuestra ciudad pase algo así”

“Es raro que en una ciudad como esta no se pueda descubrir. Mi papá ya había tenido un hecho de inseguridad en el 2016, donde lo maniataron, había fallecido mi mamá hacia poco, lo ataron a la cama, ahí le llevaron dinero, un vecino escuchó y lo desató y cuatro meses antes del asesinato a la una y media de la tarde, sufrió otro robo, fue cuando llegó, porque él venía a almorzar todos los días a mi casa, ese día tenía mi marido operado, comió y se fue, llegó y encontró todo dado vuelta, fue desastroso, revolvieron toda la casa y la tercera lo mataron”

La hija de Marisi en dialogo con Líder dijo que ese día, “No faltó nada. Seguro han ido a robar y se les fue de las manos. Tenía la jubilación que había cobrado que estaba en su lugar, a la casa no entraron porque no estaba revuelta. Son macabros, asesinos, le quebraron el maxilar superior y después lo encintaron todo, asesinos HDP”

Ya a la hora de invitar a la marcha Mónica manifestó que, “Dije voy a esperar, voy a esperar, la iba hacer al mes la marcha, después pasó y nada se sabe, por eso ahora al año decidí hacer la marcha le guste a quien la guste. La voy a realizar el sábado 30 a las 19 horas partimos en vehículos de Vicente López 230 donde fue el asesinato hacia la municipalidad”.

