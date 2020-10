“Muchos funcionarios y sin capacidad de resolver”

El concejal Martin Carnaghi realizó duras declaraciones contra el ejecutivo municipal y sobre las medidas que se vienen tomando dentro de la pandemia. La apreciaciones vertidas por el edil fueron realizadas a Radio Vinilo 92.1 de nuestra ciudad. Carnaghi entre otros conceptos dijo, “En Chacabuco no se está haciendo lo que hay que hacer”.

El referente de Unidad Ciudadana en la entrevista radial manifestó que, “El municipio debió avanzar en actividades que se puedan ir autorizando pero con estrictos controles, con los protocolos necesarios. Si se hacen las cosas bien se pueden generar las aperturas de las actividades que no están o sostener las que tenemos hasta ahora, al mismo tiempo controlar que no haya mas contagios y saber cuales son los nexos epidemiologicos de una manera seria, concreta y contundente”.

Carnaghi dijo que no se avanza en aperturas porque no hay capacidad del ejecutivo de controlar, “Lo que pasa que hoy tenemos un gobierno municipal que se contradice en si mismo, la Directora de Salud se contradice con el Secretario de Salud, ya partiendo de esa base es muy difícil avanzar, no hay convocatoria, no hay capacidad de escucha, no hay capacidad de generar propuestas e ideas. Creo que el municipio no avanza porque no tienen la capacidad de controlar, no hay ideas, no hay creatividad, no hay coraje para tomar decisiones y al mismo tiempo hay una inacción, una parálisis del municipio, con dos renuncias esta semana, un gabinete que tiene muchos funcionarios pero que no tienen capacidad de resolver y generar condiciones para cuidar a la gente y al mismo tiempo permitir que se realicen la mayor cantidad de actividades posibles dentro de la pandemia. Solamente Cambiemos puede ser tan improvisado, poco afecto a la institucionalidad y a la seriedad para trabajar en este contexto y eso lo representa el intendente Aiola a la cabeza y todo el macrismo de Chacabuco, no paran de declarar barbaridades, sin ningún criterio y es preocupante porque ocupan espacios de responsabilidad muy grandes”