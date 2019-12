Municipales: Hoy pagan el aguinaldo y el 3 de enero el sueldo

Hoy a la mañana se realizó una reunión en el despacho del intendente Victor Aiola entre el ejecutivo y los representantes de los trabajadores municipales.

Horacio Calarco, de ATE al finalizar el encuentro expresó por Líder, ¨es responsabilidad de él y la gente que los votó, y ellos verán si están defraudados o no. La comisión debería haber sido convocada, no lo hicieron. En el medio discutimos y realizaron un decreto de emergencia económica donde abrieron el paraguas por lo que se viene, y por ello él tiene facultades y argumenta que por eso no va a haber ningún aumento ni bono¨.

¨La expectativa del trabajador es otra, nosotros no fogoneamos nada, estamos tratando que se cumpla el incremento acordado del 8 por ciento a fin de diciembre.¨

¨El dinero del aguinaldo estaría, el sueldo que lo explique el intendente¨; ¨El intendente abre el paraguas no por esto, sino por lo que se viene en el resto del año, porque él sabe que las cosas no van a estar fáciles. Para él la crisis arrancó hace un mes y medio, antes no había¨.

Al ser consultado sobre la situación del Hospital Calarco respondió por Líder: ¨Siempre venimos de buena fe, pero en un momento me paré y le dije, venimos con el otro intendente, de hace 4 años, porque parece que fue otro, no él y le explicamos lo que falta. En el hospital faltan insumos, hay cortes de luz, las ambulancias con ruedas agujereadas, no anda la sirena, no hay oxígeno, le dijimos con la salud no, pero ellos son negadores seriales¨.

¨Yo no quiero criticar, no estoy detrás de un partido político, pero con la salud no. Después acusan al trabajador porque él no resuelve, pero el trabajador no puede decir que tiene problema con una maquinaria porque luego lo sancionan. La salud es algo delicado, nos preocupa y nos tenemos que ocupar¨.

Luego en una conferencia de prensa Victor Aiola comentó, ¨mantuvimos una reunión en buenos términos, con respeto mutuo, fue invitado el Sindicato, pero como viajaban no pudieron estar¨.

¨No nos fue indiferente la incertidumbre que se generó, nos preocupamos y citamos a la reunión y hablamos de múltiples temas¨.

Aiola anunció que el aguinaldo lo deposita hoy y mañana el trabajador lo tendrá, ¨estamos felices en cumplir con esto¨. Con respecto a los sueldos se pagarán el 3 de enero.

¨Es un uso y costumbre que se cobre el ultimo día del mes, pero nosotros tenemos hasta el día 10, como los privados. Los municipales son unos privilegiados y se lo merecen, pero cuando la situación es compleja se puede correr unos días¨.

¨Esto lo anunciamos para que nadie haga un uso político de estas situaciones¨.