De la impositiva 2021 se desprende que el municipio quiere cobrar una tasa de $1500 para la castración de animales, la que hasta hoy era gratuita. Luego de conocerse esta situación diferentes asociaciones como Mascotas al Rescate, Mascoteros, Hogar de Tránsito Canino, Conciencia Nativa, Tribuna Ambiental, Proteccionistas Independientes enviaron una solicitada en la que responsabilizan al gobierno de Aiola de tener solo un espíritu recaudatorio, “e sto se enmarca en el intento del gobierno de Aiola y sus funcionarios de quitarse responsabilidades como estado y recaudar dinero como venimos denunciando desde tempranamente”.

Quien salió al cruce de esta situación desmintiendo que haya una política recaudatoria fue el presidente del bloque de concejales de Cambiemos el Dr. Ignacio Orsini a través de los micrófonos de FM Líder manifestando que, “está enfocado a aquellos que puedan pagar y hoy utilizan el servicio del municipio”

Sobre esta situación el concejal dijo,“Nadie dijo que no se vayan hacer castraciones gratuitas, que tienen que ver con perros de la calle que es diferente a lo que puede ser el perro de alguien particular, que lo tienen dentro de sus casas, cuidado, esa es una diferencia, esta tasa apunta a perros particulares, más allá de la campaña y todo lo que se tiene previsto dentro de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas”.

“Hoy ir a castrar un animal a una veterinaria tengo entendido que sale cerca de los $3000, la gente en lugar de ir a una veterinaria, hablo de gente con recurso, iba al municipio, usando recursos del municipio que se están utilizando en algo que no corresponde, se está cobrando al que decida de hacerlo a través del municipio va a tener que pagar los insumos, el costo que tiene este servicio, no está pensado y enfocado en campaña de castración, sino que está enfocado a aquellos que quieran utilizar los servicios del municipio, una castración que la hacen en cualquier veterinaria y cobran un costo como dije antes, y van al municipio en autos importantes, gente que tiene recurso como para pagar el servicio de una veterinaria, usan los recursos del municipio que podrían ser utilizado en otras cuestiones que amerite al mismo, están utilizados en brindar ese servicio a gente que puede pagarlo, no es que se deja de lado las campañas gratuitas desde el área de Bromatología en castración enfocada a perros de situación de calle o para gente que no tiene recursos para castrarlos corresponderá al municipio hacerlo, todo lo contrario a aquel que tiene dinero para hacerlo en una veterinaria y como tiene la castración gratis lo llevaba al municipio, está apuntado ahí.

