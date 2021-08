Nano: «»Yo soy parte de la renovación»

Bernardo «Nano» Unsain precandidato a Consejero Escolar por el Frente de Todos dijo que fue «una sorpresa», el ofrecimiento para conformar la lista. «Yo me sumé al instituto Proyectar junto a muchos compañeros y compañeras de la Escuela Especial dónde nos ofrecieron un lugar para trabajar y posteriormente me llega la propuesta de estar en la lista, consulté con mi familia y estuvieron de acuerdo en que participe y después la sorpresa fue más grande cuando me pidieron encabezar en una lista que está tan buena; dónde se marca la unidad del sector»

«Cuando me llega la invitación de participar dije creo que ahora es el momento, porque la transformación es desde adentro y se necesita de gente que esté capacitada y que tenga en claro que es lo que quiere hacer para transformar las realidades, y es con la política y es desde adentro»

Unsain además dijo que siempre tuvo una mirada social, «hace muchos años los sábados en la escuela 27 tenemos un comedor y uno ahí con el tiempo aprende la mirada social y estar en contacto con la gente que lo necesita y acompañar y contener, el dar una mano me hizo ir a Proyectar»

El precandidato a Consejor Escolar dijo, «yo soy parte de esa renovación, soy uno de los que sigue sorprendido por estar en la lista. Está buenísimo participar, involucrándose»