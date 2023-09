«Niegan un bono y gastan fortunas en cosas sin importancia»

Dialogamos con el candidato a intendente de Unión por la Patria el Dr. Darío Golía sobre la actualidad política y las últimas actividades de la campaña proselitista camino a la elección de octubre.

El ex jefe comunal en la entrevista por Líder sobre el bono que el municipio hasta el momento dice que no va abonar a los empleados municipales dijo, «Para este gobierno la variable de ajuste fue el trabajador municipal, siempre, siempre, el despilfarro que ha tenido del uso público durante todo este tiempo el gobierno local la pagaron los empleados municipales, siempre se opuso a un bono de fin de año, dijo que para los trabajadores no había recursos, que no había plata y después veíamos que gastaban fortunas en muchísimas cosas que por ahí son menos importantes que el trabajador municipal»