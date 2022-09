Tras el atentado a Cristina Kirchner, una jornada de movilización en defensa de la democracia. Por Líder se expresan diferentes referentes políticos de todos los partidos políticos, es el caso del Concejal del Frente de Todos Santiago Carnaghi.

«Es un día especial para la democracia, no solo para aquellos que tenemos nuestro cariño y posicionamiento político con la vicepresidenta, creo que nos invita a reflexionar sobre los discursos de odio, sobre las prácticas de odio, no alcanza con repudiar lo sucedido sino cambiar las prácticas no sólo lo que practican la política en la Argentina sino los medios de comunicación para que hechos como los de ayer no vuelvan a suceder nunca más»