Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, el que hace un balance de año legislativo y además cuenta cuál será su futuro político, «el día que no quiera estar más en la política no voy a estar más. Estoy convencido que las cosas se cambian de un lugar de decisión y ese lugar más importante es la intendencia, ser intendente y tener un buen equipo de trabajo es una posibilidad que analizo de querer ser, de querer ser candidato y que le gente elija, no sé si será en el 2023, dependerá de algunas cuestiones partidarias, charlas con nuestro espacio, charlas con el intendente Aiola, de ver su visión e intención, no lo descarto pero no lo veo cómo un objetivo personal, no buscaría ser intendente por un desafío personal, lo buscaría con un equipo de trabajo que pueda cambiar las cosas»