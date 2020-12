“No calienten sillas en los gremios tomando mates”

A raíz del aumento en los precios de la canasta básica, donde los salarios y jubilaciones de los compañeros/as municipales son absorbidos por la inflación.

Se solicita al STMCH un bono por valor de $15.000,00 en compras de mercaderías ya que una caja con un pan dulce y una sidra no alcanza es un buen gesto, pero la actualidad indica que las necesidades son los alimentos básicos para sus hijos, en el cobro del SAC que será depositado el 23 de diciembre hayan tenido la gentileza de pasar una nota dirigida a la Contaduría Municipal para que no realicen los descuentos pertinentes a Cuota Sindical, Cuota Asociación Mutual.

Hablar con las autoridades del IPS (INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL) donde se aporta durante años un 14% de los salarios y reciben una jubilación no digna para vivir, gestionar un bono para ellos.

Empezar a dialogar a partir del 2 de enero del 2021 tema salario debido al duro golpe que se encuentra pagando el trabajador cada vez que sale a realizar las compras y no llegan a la primera quincena, sabiendo que el último acuerdo firmado se termina de abonar en marzo 2021 a través de 18 reuniones, paros, donde el resultado para los compañeros/as, jubilados no pudieron calmar su economía.

Dialogar tema escolaridad la cual sea abonada en el mes de febrero 2021 cuando es el comienzo de clases no en abril, ver el tema del importe de las becas de los hijos que estén en nivel universitario un importe adecuado, de las cuales durante del año transcurrido no fueron abonadas.

Indumentaria de trabajo es un derecho adquirido y son compradas por los propios trabajadores. El personal de enfermería sea reconocido como profesionales De La Salud, ver el tema de vacaciones para aquellos que se encuentren trabajando en la pandemia covid19 donde su desgaste mental y físico no dan más y no le hagan perder vacaciones anteriores.

Los chóferes de distintas áreas tengan la categoría correspondiente y no figurar como Obrero. El acuerdo sea para sacar a la gente de la zona de pobreza, no originar rosca partidaria donde buscan beneficios propios y no el bienestar de la gente, hay que la lograr la unión no dividir porque algunos personajes quieren ser, y lo importante es el movimiento de trabajadores y la causa, caso contrario están mirando otra película.

Se viene un 2021 complicado donde el STMCH cuenta con un predio donde los dirigentes pueden armar actividades deportivas, hacer comunidad entre compañeros/as con las delegaciones y pasar un lindo momento un fin de semana, brindar un merendero para aquellos afiliados donde su situación es caótica y un niño alimentado es fundamental para su crecimiento y nivel de educación y en los salones brindar clases de apoyo escolar para quienes lo requieran.

Lograr poder hacer convenios con distintos autoservicios donde el empleado municipal y jubilado se le otorgue un descuento, poner las tarifas como luz, gas, las cuales muchas veces no pueden ser abonados, dialogar con las autoridades correspondientes, lograr una refinanciación y acomodar cada caso, donde hoy la mayoría se encuentran atrasados no olvidemos que un 80% de la planta municipal alquilan donde los valores son de $9.500,00 y un básico mínimo cobra de bolsillo $19.000,00.

A los afiliados de menor recursos en sus mayorías brindar un obsequio a sus hijos en reyes. Aquellos dirigentes que tengan miedo, compromiso, o negociados con la patronal dejen el lugar a quienes quieren involucrarse en la causa y no pensar en sus propias comodidades, caso contrario están haciendo provecho de la situación de sus compañeros/as y no entiende nada de gremialismo y tampoco lograron entender el mensaje del Secretario General, donde lo único que escucha de ustedes Mario dame plata, ya basta la familia municipal y los jubilados necesitan una vida digna.

Si los dirigentes actuales al pararse frente al intendente se ponen colorado, tiemblan, deben favores, no lo pueden mirar a los ojos, y tienen miedo de perder su trabajo, no ocupen espacio y calienten sillas en los gremios tomando mate y vuelvan a sus casas. Si toman represaría política o gremial como lo vienen realizando hacia mí persona, de las cuales ustedes son participes y creo que son 100 integrantes de una comisión y siguen con esa postura no tengo problema, es un alivio porque se la capacidad de ustedes hasta donde alcanza y obvio que jamás le voy a tener miedo y viendo el momento que se vive no se puede mirar hacia otro lado.

Compañeros/as, jubilados terminen el año de la mejor manera se los quiere y a partir del 2021 empiecen a exigir sus derechos acá no habrá descanso la situación es compleja y seria, hay que tratarla como tal.

Se los quiere, abrazo.

JAVIER VOLPINI

