La interna radical que en nuestra ciudad solo tiene una sola lista para elegir autoridades del Comité, en las últimas horas ha tenido a través de una publicación del diario local de DeHoy varios cruces en referencia al apoyo que desde nuestra ciudad se les dé a los candidatos Abad o Posse respectivamente.

En dicho matutino se referían a la interna radical argumentando que un dirigente cercano al jefe comunal local habría dejado entrever, “que aquellos radicales que se muestren en favor de Posse o el día de las elecciones movilicen afiliados para votar al dirigente de San Isidro deberán olvidarse de poder integrar las listas de concejales o de consejeros escolares en las elecciones de octubre”

Además, la misma publicación dice, “que quienes apoyen a Posse no sólo no serán candidatos a concejales o consejeros, sino que también deberán dejar la gestión municipal en el caso de que sean funcionarios”

El intendente Aiola fue consultado por Líder por dicha publicación, si bien fue escueto en su respuesta, fue contundente desmintiendo que él no tiene nada que ver y que no es su línea de pensamiento, “No comparto lo que dice la nota, no es mi línea de pensamiento, para mi es solo un trascendido periodístico, no sé quien habló, y si lo hizo, lo hizo a título personal”

